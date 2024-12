La diretta testuale live di Milano-Tianjin, partita valevole per la Pool A del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley femminile. Le ragazze di Stefano Lavarini, dopo la splendida vittoria all’esordio contro le campionesse sudamericane del Gerdau Minas, tornano in campo per crescere ancora e avvicinarsi alle semifinali. Orro e compagne vanno a caccia di un’altra grande prestazione per conquistare la seconda vittoria e salire al primo posto della classifica. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le padrone di casa, prime in virtù di un migliore quoziente set rispetto alle meneghine dopo il successo contro le egiziane dello Zamalek Sporting Club.

La squadra di coach Fang Chen vuole dunque sfruttare il campo di casa per conquistare altri punti importanti in ottica passaggio del turno, ma la compagine milanese non ha alcuna intenzione di fare sconti. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di mercoledì 18 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Numia Vero Volley Milano e Tianjin Bohai Bank della competizione iridata per club di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

MILANO – TIANJIN (inizia alle 12.30)