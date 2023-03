LIVE – Lugoj-Chieri: ritorno finale Challenge Cup femminile 2023 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di C.S.M. Lugoj-Reale Mutua Fenera Chieri, gara di ritorno della finale della Cev Challenge Cup Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Giulio Cesare Bregoli, dopo la netta vittoria all’andata, vogliono aggiudicarsi almeno due set per assicurarsi il trofeo. La formazione romena invece va a caccia della rimonta davanti al proprio pubblico: deve vincere 3-0 o 3-1 per rinviare tutto al Golden Set e tenere vivo il sogno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 17.30 di mercoledì 22 marzo al Sala Constantin Jude di Timisoara, in Romania. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Chieri-Lugoj di Challenge Cup femminile 2022/2023 di volley aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

LUGOJ – CHIERI (inizia alle 17.30)