Calcio, Coppa Italia Dilettanti: definito il quadro delle quattro semifinaliste

La Coppa Italia Dilettanti entra nella sua fase calda e la corsa per il titolo si restringe sempre di più. Con le gare di ritorno dei quarti di finale che si sono giocate nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo, il quadro delle quattro semifinaliste che si contenderanno lo scettro della Coppa è chiaro ed è completo. A staccare il pass per il prossimo appuntamento della kermesse sono state Cast Brescia, Certaldo, Campobasso 1919 e San Marzano Calcio. L’appuntamento con le semifinali di andata è previsto per mercoledì 5 aprile e per il ritorno invece ci vorrà il 12 aprile per sapere chi delle quattro rimaste in corse avrà la possibilità di giocarsi la finalissima. Per capire chi sfiderà chi è in programma il sorteggio nella sede centrale della Lega di appartenenza nel pomeriggio di giovedì 23 marzo alle ore 14.30.

Questi tutti i verdetti dei quarti di finale.

Cast Brescia-Lavis 3-1 (andata 1-2)

Certaldo-Valdichienti Ponte (1-1) 4-2 dopo i tiri di rigore (andata 1-1)

Campobasso-Insieme Formia 1-1 (andata 2-1)

San Marzano-Nuova Igea Virtus 3-0 (andata 1-1)