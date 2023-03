Juventus, riprendono gli allenamenti alla Continassa: si rivede Milik

È tornata in campo alla JTC Continassa la Juventus, che si è allenata sotto gli occhi del tecnico Massimiliano Allegri. Dopo i due giorni di riposo in seguito al successo di San Siro contro l’Inter, i bianconeri hanno ripreso a lavorare, ovviamente senza i nazionali ma con alcuni giovani dell’Under 19 in gruppo. “Seduta pomeridiana aperta e chiusa dal lavoro atletico, con in mezzo esercitazioni tecniche focalizzate alla gestione del possesso palla” spiega la società in una nota. Buone notizie anche per quanto riguarda Arkadiusz Milik, con l’attaccante polacco che ha svolto parte della seduta in gruppo e punta a tornare a completa disposizione dopo la sosta.