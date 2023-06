LIVE – Italia-Repubblica Dominicana 3-2 (25-16 16-25 21-25 25-22 15-10): VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Repubblica Dominicana, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Dopo la vittoria contro la Bulgaria, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo con l’obiettivo di conquistare un altro successo e risalire la classifica per rimanere in corsa per le Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione dominicana del libero Brenda Castillo, reduce dalla sconfitta contro la Polonia e a caccia di punti. Si preannuncia battaglia: chi vincerà la partita? L’appuntamento è per le ore 14.30 italiane di giovedì 15 giugno all’Hong Kong Coliseum di Hong Kong, in Cina. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Repubblica Dominicana della VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – REPUBBLICA DOMINICANA 3-2 (25-16 16-25 21-25 25-22 15-10)

__________________________________________________________

QUINTO SET – Vince l’Italia, 15-10.

QUINTO SET – Match point, 14-9.

QUINTO SET – Tre errori in fila e timeout Mazzanti, 12-8.

QUINTO SET – Italia a 3 punti dal match, 12-5.

QUINTO SET – Italia avanti 8-4.

QUINTO SET – Primo punto dell’Italia, 1-0.

QUARTO SET – Sylla chiude il quarto set, 25-22.

QUARTO SET – Set point Italia, 24-22.

QUARTO SET – Dominicana a tre punti dal match, 22-22.

QUARTO SET – Punteggio in parità. 20-20.

QUARTO SET – Si riavvicina la Repubblica Dominicana, 14-13.

QUARTO SET – Italia in vantaggio, 10-8.

QUARTO SET – Punteggio in parità, 5-5.

QUARTO SET – Repubblica Dominicana in palla, 0-2.

TERZO SET – Terzo set per la Repubblica Dominicana, 21-25.

TERZO SET – Italia che non riesce a rientrare, 16-21.

TERZO SET – Italia che fatica a trovare punti rapidi, 12-17.

TERZO SET – Vantaggio Repubblica Dominicana, 10-13.

TERZO SET – Inizio equilibrato, 3-3.

SECONDO SET – Secondo set chiuso dalla Repubblica Dominicana, 16-25.

SECONDO SET – Allungo della Repubblica, Italia in difficoltà 14-21.

SECONDO SET – Meglio la Repubblica Dominicana in questo frangente, timeout Mazzanti.

SECONDO SET – Tre punti in fila per la Repubblica Dominicana, 9-12.

SECONDO SET – Punteggio in parità, 9-9.

SECONDO SET- Italia che continua sull’onda del finale del primo parziale, 5-4.

PRIMO SET – Gran finale delle azzurre, 25-16.

PRIMO SET – Allunga l’Italia, 18-12.

PRIMO SET – Italia prima ad arrivare a 10, 10-9.

PRIMO SET – Muro della Repubblica Dominicana, 3-4.

PRIMO SET – Si parte, primo punto per l’Italia, 1-0

14:25 – A breve inizierà la sfida.