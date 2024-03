LIVE – Fenerbahce-Milano: semifinale ritorno Champions League femminile 2024 volley in DIRETTA

La diretta testuale live di Fenerbahce Opet Istanbul-Allianz Vero Volley Milano, gara di ritorno delle semifinali della Cev Champions League femminile 2023/2024 di volley. Dopo aver vinto l’andata in appena tre set, le ragazze di Marco Gaspari volano in Turchia per conquistare almeno due set e assicurarsi così l’accesso alla finale della massima competizione continentale per club. La formazione lombarda però dovrà fare i conti con l’infortunio della sua capitana, Alessia Orro: i primi esami hanno escluso fratture, ma difficilmente la palleggiatrice potrà scendere in campo. D’altro canto, la compagine turca allenata dall’italiano Stefano Lavarini vuole sfruttare il campo di casa per ribaltare la situazione, ma ha bisogno di vincere 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18:00 italiane di martedì 19 marzo al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Fenerbahce-Milano della Cev Champions League 2023/2024 di volley femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

FENERBAHCE – MILANO (inizia alle 18.00)

