La diretta testuale live di Civitanova-Milano, partita dei quarti di finale della Del Monte Coppa Italia Superlega 2025 di volley maschile. La squadra di Giampaolo Medei, fresco bronzo al Mondiale per Club, scende sul campo di casa per vincere e tornare così nella Final Four di Coppa Italia dopo tre anni di assenza. I cucinieri arrivano da una prima parte di stagione molto altalenante, come dimostrano le ultime due partite: dopo la netta vittoria interna contro Milano, è arrivata la sconfitta a Monza contro l’ultima della classe. La costanza di rendimento però conta poco in un torneo come la Coppa Italia, dove i turni si giocano in gara secca.

Gli uomini di Roberto Piazza questo lo sanno bene e vanno a caccia del colpaccio nella trasferta marchigiana per confermarsi tra le magnifiche quattro per il quarto anno consecutivo. I meneghini devono però mettersi alle spalle le nette sconfitte incassate nelle ultime due sfide di campionato (contro Civitanova e Trento) per fare una grande prestazione e tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande battaglia: chi la spunterà e volerà alla Final Four di Bologna? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 29 dicembre all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Cucine Lube Civitanova ed Allianz Milano della Coppa Italia Superlega 2024/2025 di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA: TUTTE LE SFIDE, PROGRAMMA E TV

REGULAR SEASON: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CIVITANOVA – MILANO (inizia alle 18.00)