La diretta testuale live di Civitanova-Foolad Sirjan, partita valevole per la Pool A del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. Gli uomini di Giampaolo Medei hanno beneficiato del forfeit dello Jastrzebski Wegiel ed ora vogliono giocarsi fino in fondo il torneo. I cucinieri vanno subito a caccia di una vittoria, ma serve una grande prestazione per avere la meglio sulla compagine iraniana di coach Behrouz Ataei Nouri, vincitrice del campionato asiatico per club. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di martedì 10 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Cucine Lube Civitanova e Foolad Sirjan Iranian della competizione iridata per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

CIVITANOVA – FOOLAD SIRJAN (inizia alle 17.30)