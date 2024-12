Tornano protagoniste le Olimpiadi di Parigi 2024. I successi delle squadre della scherma, olimpica e paralimpica, sono stati celebrati al Salone d’Onore del Coni nella cerimonia delle medaglie conquistate ai Giochi. Ha aperto la celebrazione Paolo Azzi, presidente della Federazione italiana scherma: “Le medaglie sono state frutto di un grande lavoro di squadra durato un triennio, in cui abbiamo ottenuto grandi risultati anche a livello europeo e mondiale in tutte le specialità. Siamo arrivati a Parigi con tutte le squadre qualificate, unica nazione insieme alla Francia a riuscirci”. Successivamente ha preso parola il presidente del Coni Giovanni Malagò: “La scherma ha portato più del 20% delle nostre medaglie. Nella nostra storia abbiamo 27 sport che hanno portato medaglie, la scherma ben 135. A livello giovanile si continuano a fare risultati, anche non vincendo sempre. È bello aver vinto ai Giochi medaglie sia con gli uomini che con le donne, sia a livello individuale che a squadre”. Ha fatto le sue considerazioni anche Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico: “I successi olimpici sono diventati normalità. Ringrazio tutti i ragazzi e lo staff per aver reso questi risultati una consuetudine. I Giochi Paralimpici di Parigi ci hanno consegnato un’immagine straordinaria dello sport italiano. Parigi ci ha consegnato il miglior risultato nella storia da Atlanta 1996 e questo ci dà la consapevolezza che si può fare tutto”. Terminate le considerazioni dei presidenti sono stati fatti salire sul palco e premiati i protagonisti delle vittorie di Parigi: i capi delegazione, i medici e fisioterapisti, i commissari tecnici Dario Chiadò (spada), Stefano Cerioni (fioretto) e Nicola Zanotti (sciabola) e, infine, gli atleti.

Tra gli atleti, premiati con una piccola medaglia d’oro Luigi Samele, bronzo nella sciabola individuale, Filippo Macchi, argento nel fioretto individuale, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Maria Navarria, quartetto d’oro nella spada a squadre, Arianna Errigo e Alice Volpi, d’argento nel fioretto a squadre insieme alle assenti oggi Martina Favaretto e Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, argento nel fioretto a squadre insieme al già premiato Macchi. Per quanto riguarda le medaglie paralimpiche, premiati Matteo Betti, argento nel fioretto categoria A, Edoardo Giordan, bronzo sciabola categoria A, Bebe Vio, bronzo nel fioretto categoria B, e Loredana Trigilia, bronzo nel fioretto a squadre insieme alla già premiata Bebe Vio e alle assenti Andreea Mogos e Rossana Pasquino. Premiati anche Irene Vecchi, Davide Di Veroli e Chiara Mormile.