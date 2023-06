LIVE – Italia-Usa: VNL femminile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Usa, partita valevole per la Week 1 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Dopo essersi confrontate con Tailandia e Polonia, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per crescere ancora e affrontare un’altra temibile avversaria. La compagine a stelle e strisce di Karch Kiraly, oro olimpico in carica, si presenta con un mix di giovani ed esperte, determinato a vincere per avvicinarsi al meglio alle Finals in casa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 italiane di venerdì 2 giugno all’Antalya Kapali Spor Salonu di Antalya, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Usa della VNL femminile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – USA (inizia alle 19.00)

__________________________________________________________