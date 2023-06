LIVE – Italia-Serbia: VNL maschile 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Serbia, partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL) maschile 2023. Dopo aver battuto nettamente sia Iran che Cina, gli uomini di Fefé De Giorgi tornano in campo con l’obiettivo di conquistare altri punti importanti in chiave qualificazione alle Finals. Gli azzurri affronteranno la formazione serba, avversario sempre ostico e capace di mettere in difficoltà tutte le avversarie. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di venerdì 23 giugno alla Rotterdam Ahoy di Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia-Cina della VNL maschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – SERBIA (inizia alle 20.00)

