LIVE – Trofeo Città di Jesolo 2024 ginnastica artistica: sabato 20 aprile in DIRETTA

La diretta testuale live della prima giornata del Trofeo Città di Jesolo 2024 di ginnastica artistica, in programma sabato 20 aprile al PalaInvent della città veneta. Cresce l’attesa per il celebre meeting dedicato ai grandi attrezzi femminili, che attrae squadre di assoluto spessore da tutto il mondo e sarà l’occasione per testarsi in vista degli Europei di Rimini (2-5 maggio). Al via ci sono Germania, Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna e un Brasile al gran completo, oltre ovviamente all’Italia di Enrico Casella. Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale delle gare senior a partire dalle ore 14.00 di sabato 20 aprile. Le gare senior di sabato 20 aprile del Trofeo Città di Jesolo 2024 saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV. La nuova piattaforma OTT Sportface TV è fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP, disponibile sugli store iOS e Android. In alternativa, potete seguire qui la diretta scritta con gli aggiornamenti più significativi delle gare senior a partire dalle ore 14.00 di sabato 20 aprile.

COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA

TROFEO CITTA’ DI JESOLO: PROGRAMMA COMPLETO E DIRETTA TV

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5