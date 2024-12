La diretta testuale live di Trento-Civitanova, semifinale del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. L’Italia è già certa di avere una squadra in finale: il derby a tinte azzurre arriva in semifinale. Gli uomini di Fabio Soli, vincitori della Pool B, tornano in campo per conquistare il terzo successo nel torneo e tenere vivo il sogno. I cucinieri di Giampaolo Medei, secondi classificati nel girone B, non partono di certo battuti e vanno a caccia dell’impresa. Chi la spunterà ed accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di sabato 14 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova della competizione iridata per club di pallavolo maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

TRENTO – CIVITANOVA (inizia alle 21.00)