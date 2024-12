Trento vola nella finale per il titolo del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile: Civitanova si arrende in tre set (25-20, 28-26, 25-19) nel derby di semifinale. Sul campo dell’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia (Brasile) va in scena una partita più combattuta di quanto non lasci intendere il punteggio. Le due squadre lottano punto su punto, regalando spettacolo, ma nei momenti decisivi la squadra di Fabio Soli è più lucida e riesce a spuntarla. Gli uomini di Giampaolo Medei faticano a trovare costanza di rendimento e non riescono dunque a contrastare efficacemente i trentini.

Il miglior realizzatore del match è Kamil Rychlicki con 13 punti (12 in attacco, 1 muro), davanti ad Alessandro Michieletto (12), mentre tra i cucinieri l’unico in doppia cifra è Aleksandar Nikolov (11 punti). Trento incontrerà nella finalissima i brasiliani del Sada Cruzeiro, che hanno sconfitto il Foolad Sirjan Iranian 3-1 (25-23, 25-11, 23-25, 26-24). La finale per il terzo posto è in programma alle ore 15.00 italiane di domenica 15 dicembre, mentre alle ore 18.30 andrà in scena la finale per il titolo. Di seguito, la cronaca dettagliata della semifinale tra Trento e Civitanova del Mondiale per Club 2024 di volley ed il tabellino del match.

Fabio Soli (Trento) inizia con Sbertoli al palleggio, Rychlicki opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Flavio e Pellacani al centro, Laurenzano il libero. Giampaolo Medei (Civitanova) schiera Boninfante in regia, Lagumdzija opposto, Nikolov e Bottolo in banda, Chinenyeze e Podrascanin centrali, Balaso il libero. L’Itas scende in campo determinata e costringe subito coach Medei a chiamare time-out (5-1). La Lube sembra in confusione (6-2) ma poi ritrova lucidità e pareggia i conti a quota 7. La lotta prosegue punto a punto fino al 14-14, poi qualche imprecisione dei cucinieri favorisce la fuga di Trento (17-14). L’Itas mette pressione al servizio e gestisce bene il vantaggio nel finale (22-18), andando a prendersi la prima frazione senza troppi patemi (25-20).

Nel secondo set la Lube cambia passo (1-3) e con il turno al servizio di Bottolo allunga, sfruttando anche bene gli errori avversari (6-9). Trento rimane in scia (13-15) e si rifà sotto (17-18), la Lube si mantiene sul +2 grazie ad un bel cambio palla (20-22). Gli uomini di Soli però non mollano e ristabiliscono la parità (22-22), ribaltando poi la situazione (24-23). Civitanova però non ci sta e rinvia tutto ai vantaggi (24-24), dove scatta una bella battaglia. Entrambe le squadre lottano su ogni pallone, incappando in qualche errore causato dall’alta tensione del momento. Alla fine a spuntarla è Trento (28-26), che si porta così sul 2-0 nel computo dei set.

Nel terzo set si riprende con la lotta punto su punto (4-4), la Lube però sembra più scarica e perde contatto con gli avversari (8-6). Civitanova non riesce più a mettere in difficoltà l’Itas e a trovare soluzioni in attacco e vede così allontanarsi gli uomini di coach Fabio Soli (11-8). Trento continua a macinare punti (17-11) contro una Civitanova che non riesce a cambiare l’inerzia del set (20-15). L’Itas non si fa sorprendere nel finale e si prende il set (25-19) che vale la vittoria e l’accesso alla finale per il titolo.

IL TABELLINO DEL MATCH

TRENTINO ITAS – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-0 (25-20, 28-26, 25-19)

TRENTINO ITAS: Pellacani 4, Sbertoli 1, Lavia 10, Flavio 10, Rychlicki 13, Michieletto 13, Laurenzano (L); Gabi Garcia, Bristot. Non entrati Pesaresi, Magalini, Bartha e Acquarone. All. Fabio Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Lagumdzija 10, Nikolov 10, Podrascanin 2, Boninfante 3, Bottolo 6, Chinenyeze 7, Balaso (L); Poriya, Dirlic, Loeppky 4, Orduna, Gargiulo 2. Non entrati Bisotto e Tenorio. All. Giampaolo Medei.

ARBITRI: Carbajal Mozzo (Uruguay) e Mahaven (Usa).

DURATA SET: 26’, 31’, 24’; tot. 1h e 21’.

NOTE: 2.500 spettatori circa. Trentino Itas: 10 muri, 1 ace, 16 errori in battuta, 5 errori azione, 48% in attacco, 55% (36%) in ricezione. Cucine Lube Civitanova: 5 muri, 0 ace, 20 errori in battuta, 7 errori azione, 41% in attacco, 48% (13%) in ricezione.