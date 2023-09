F1 GP Singapore 2023, Perez penalizzato di cinque secondi. Ma l’ottavo posto è confermato

A poche ore dal termine del Gran Premio di Singapore 2023 vinto dal pilota della Ferrari, Carlos Sainz, la direzione di gara infligge una sanzione che però non va ad inficiare sull’ordine di arrivo finale. Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, infatti ha ricevuto 5″ di penalità per un’infrazione commessa durante la gara ed anche un punto tolto sulla patente. Ad ogni modo, visto il vantaggio del messicano su Liaw Lawson dell’AlphaTauri, non c’è alcuno stravolgimento nell’ordine di arrivo. Perez era e resta ottavo.