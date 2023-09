Serie B 2023/24: meraviglioso Parma, affonda il Catanzaro per 5-0. Il Como vince in rimonta

Il Parma guarda tutti dalla vetta, schiacciato il Catanzaro: termina 0-5 la sfida valevole per la quinta giornata di Serie B. Primo tempo dominato per qualità e concretezza da parte della formazione di Pecchia. Il match viene sbloccato al 17esimo minuto da Man che ricevendo da Benny centralmente, calcia col mancino a porta spalancata. Passano pochi minuti quando l’arbitro concede un calcio di rigore agli ospiti per fallo di Scognamillo in area: Benedyczak si posiziona sul dischetto e calcia all’angolino basso alla sinistra di Fulignati che non indovina l’angolo. E’ ancora l’attaccante numero 7 sul finale di primo tempo a ricevere bene da Coulibaly, il polacco si fa trovare pronto in area, la gira sul palo lontano, firmando il 3-0. Ad inizio ripresa nulla cambia, i bianconeri continuano a dominare e l’appena entrato Partipilo mette a segno anche il poker. Non finisce qui, infatti Colak fa tutto bene in area di rigore all’84esimo e in contrattempo spiazza la retroguardia giallorossa mettendo il lucchetto sul match. Termina 0-5 al Ceravolo.

Il Como rimonta sul finale, battuta 2-1 la Ternana che firma la quarta sconfitta su cinque gare giocate. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono i rossoverdi a sbloccare il risultato al 73esimo con la rete messa a segno da Raimondo su assist di Pyythia. Passano solo dieci minuti quando i padroni di casa cercano e trovare il punto del pareggio con Odenthal, è sempre questl’ultimo nei secondi finali a regalare la vittoria ai padroni di casa con una doppietta preziosa: 2-1 al Sinigaglia.