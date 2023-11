Sinner/Sonego-Griekspoor/Koolhof 6-3 2-3, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner/Sonego-Koolhof/Griekspoor, doppio di Italia-Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Dopo i due singolari, il punteggio è di 1-1, pertanto sarà il doppio a dirimere la parità, decretando la terza semifinalista. Sulla carta parte avanti la squadra orange. Guai però a sottovalutare l’Italia, che può vantare un doppista di buon livello come Sonego e un campione quale Jannik. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con le coppie di doppio pianificate come terzo match della giornata a partire dalle ore 10.00.

SINNER/SONEGO-GRIEKSPOOR/KOOLHOF 6-3 2-3

SECONDO SET – Con l’ace Sinner ci regala il 3-3.

SECONDO SET – Olandesi continuano a fare corsa di testa: 2-3

SECONDO SET – Game complesso vinto dai nostri: 2-2

SECONDO SET – E l’Olanda va sul 2-1.

SECONDO SET – Già tre palle break sfumate.

SECONDO SET – Il duo olandese annulla due pericolose palle break.

SECONDO SET – Turno di servizio a zero per Sinner: 1-1

SECONDO SET – Il duo olandese tiene in apertura di set: 0-1

PRIMO SET ITALIA 6-3

PRIMO SET – ACE!! SET ITALIA!

PRIMO SET – Tre set point sul servizio di Sinner: 40-0!

PRIMO SET – ENTRA SONEGO! BREAK!!!!

PRIMO SET – Tre punti di fila per l’Italia. Si torna ad avere palla break: 40-Ad

PRIMO SET – Ai vantaggi la coppia azzurra: 4-3

PRIMO SET – Prosegue l’equilibrio: 3-3

PRIMO SET – Resta avanti l’Italia: 3-2

PRIMO SET – E la coppia olandese tiene il game: 2-2

PRIMO SET – Risale il duo olandese: 40-40

PRIMO SET – Sinner con un paio di risposte da campione: 0-40 e tre palle break.

PRIMO SET – Gli Azzurri escono bene da questo game complicato: 2-1

PRIMO SET – Ottima chiusura a rete di Sinner: 40-40

PRIMO SET – Risponde vincente Koolhof: palla break

PRIMO SET – Tiene un buon primo turno di battuta anche Griekspoor: 1-1

PRIMO SET – Il duo azzurro si aggiudica il game d’apertura: 1-0

PRIMO SET – Si parte con Sinner al servizio.

15:30 – Buon pomeriggio, amici di Sportface. Toccherà a Lorenzo Sonego e Jannik Sinner scendere in campo per trascinare l’Italia in semifinale di Davis. Di fronte, Koolhof e Griekspoor.