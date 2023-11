Il basket italiano si schiera contro la violenza sulle donne

Dopo una settimana triste per la nostra Nazione che ha dovuto fare i conti con l’ennesimo episodio di femminicidio, in cui è stata coinvolta Giulia Cecchettin. Per questo, gran parte delle nostre Leghe nazionali di qualunque sport si schiereranno a favore della lotta contro la violenza di genere. Anche la Lega Serie A di basket lo farà.

Dopo la presentazione delle squadre, le due capitane leggeranno un messaggio seguito dal minuto di raccoglimento e dalla esecuzione dell’inno; successivamente, prima della palla a due, le squadre si schiereranno abbracciandosi a centrocampo. Vicino ad ogni canestro e sui cubi dei cambi verranno poi posizionate delle scarpe rosse che, con il loro forte potere evocativo, rappresentano il simbolo della “lotta” contro i maltrattamenti e i femminicidi in diversi paesi del mondo.