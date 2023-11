Sci di fondo, parte da Ruka la Coppa del Mondo 2023/2024: nove gli azzurri convocati

Prende il via da Ruka, in Finlandia, la Coppa del mondo di Sci di fondo. Si parte con una sprint in tecnica classica, seguita sabato da una 10 km in tecnica classica e domenica 26 novembre da una 20 km in tecnica libera maschile e femminile. Per l’Italia saranno presenti sei uomini (Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Daprà ed Elia Barp) e tre donne (Francesca Franchi, Caterina Ganz e Anna Comarella).

“La pista bene o male è sempre la medesima e la conosciamo molto bene – spiega Pellegrino -. E‘ leggermente nevicato nella notte e la temperatura è salita di qualche grado rispetto ai -17° dei giorni scorsi. Ci aspettiamo neve compatta per le gare. Ho voglia di misurarmi con gli altri e soprattutto con me stesso”. “L’inizio della stagione – prosegue l’azzurro Pellegrino, unico italiano nella storia a salire sul podio un anno fa con il terzo posto nella sprint – è sempre delicato, perchè gli atleti nordici devono confermare di essersi guadagnati il posto e mostreranno una forma già avanzata. Sarà interessante vedere il nostro livello e capire gli eventuali margini di miglioramento per le prossime settimane. Senza Olimpiadi nè Mondiali, la Coppa del mondo diventerà l’obiettivo di tutti e rivestirà un’importanza ancora maggiore: pure io vorrei difendere al massimo delle mie possibilità il terzo posto nella classifica generale della passata stagione, pensare di ripeterlo forse è fin troppo, però ce la metterò tutta per dare il meglio nel maggior numero di gare possibili”.