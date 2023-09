Lazio, ranghi ridotti per Sarri, ancora out Pedro e Vecino

Altro allenamento a Formello con gli uomini contati per Maurizio Sarri. Sono otto, infatti, i calciatori assenti per gli impegni con le nazionali tanto che il tecnico ha aggregato alla prima squadra ben 7 Primavera. L’obiettivo principale, in questa fase, è quello di cercare di far entrare in condizione i nuovi, Rovella in primis che è stato testato insieme a Guendouzi e Luis Alberto. Discorso simile per Isaksen che si è mosso in un tridente con Castellanos e Felipe Anderson. Difficile possano essere già titolari entrambi contro la Juventus ma visto che i nazionali non rientreranno prima di metà della settimana prossima, Sarri non vuole farsi trovare impreparato. Fermi ancora ai box, invece, Pedro e Vecino alle prese con qualche noia muscolare che ne sta frenando il rendimento. Saluta Formello, invece, Fares che è stato ceduto al Brescia a titolo temporaneo.