LIVE – Zeppieri-Ruud, secondo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Zeppieri-Ruud, incontro valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il giovane romano, passato attraverso le qualificazioni, ha colto la prima vittoria a livello Major sconfiggendo al quinto e decisivo set il bombardiere kazako Alexander Bublik. Adesso l’esame diventa complicatissimo contro il numero quattro del mondo Casper Ruud, che lo scorso anno perse soltanto in finale contro lo spagnolo Rafael Nadal. Il norvegese si è reso protagonista di un esordio sul velluto contro il qualificato svedese Elias Ymer e partirà nettamente favorito contro Zeppieri secondo le quote dei bookmakers. Il campione scandinavo, tuttavia, ha mostrato più di una falla in questi complicati primi cinque mesi di stagione. L’azzurro, dunque, deve credere di poter riuscire nell’impresa. In palio un terzo turno contro uno tra il qualificato argentino Thiago Agustin Tirante oppure il potente cinese Zhizhen Zhang. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Zeppieri e Ruud pianificati come primo incontro della giornata sul Court Philippe-Chatrier con inizio fissato non prima delle ore 11.45.

COME SEGUIRLA IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

ZEPPIERI-RUUD (secondo turno Roland Garros 2023)