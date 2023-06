Sassuolo-Fiorentina, Italiano: “Dobbiamo arrivare alla finale con entusiasmo. Mercato? Non mi interessa”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia del match contro il Sassuolo valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Il West Ham è in Portogallo per preparare la finale, purtroppo noi dobbiamo concentrarci sulla partita di domani per ottenere i tre punti contro un squadra complicata. Farò le mie valutazioni sulle scelte, in modo tale da dare minutaggio a chi non gioca da tanto tempo. I nostri avversari, invece, preparano il match in santa pace. Mercato? Né stimolo, né orgoglio, non ascolto e non mi interessano queste cose. La mia testa è solo sulle ultime due partite di questa stagione, penso al bene della squadra”.

Sul Sassuolo: “Ai miei ragazzi ho detto che la partita di domani ci avvicinerà alla finale e dobbiamo arrivarci con entusiasmo. E’ la stessa cosa che avevo chiesto anche prima e dopo l’Inter. Non potevamo e non possiamo staccare la spina, dobbiamo onorare al massimo la partita con il Sassuolo. Speriamo poi di chiudere la stagione con una bella soddisfazione, prima cerchiamo di far bene domani”.

“Da quando sono arrivato in questo club l’obiettivo era non soffrire né rimanere nell’anonimato, facendosi rispettare da tutti per l’identità. E abbiamo ottenuto pure grandi risultati, due finali nella stessa stagione non sono da tutti. Il percorso è stato più che positivo, siamo andati ben oltre le aspettative, per quanto volessimo far bene. Mai porsi limiti, l’ho sempre detto, e qualche orizzonte lo stiamo vedendo. Abbiamo fatto quanto dovevamo, a Praga si concluderà e vedremo l’epilogo delle due finali. Riproporremo l’atteggiamento messo con l’Inter, sperando in un altro finale”, ha aggiunto Italiano.