Women’s Nations League, le convocate azzurre: fuori Girelli e Bonansea

La Nazionale Femminile di Andrea Soncin si avvicina alle gare del Gruppo D di Women’s Nations League contro Spagna e Svizzera. La partita delle azzurre contro le campionesse del mondo è in programma venerdì 1° dicembre a Pontevedra (ore 21.30, diretta su Rai 2), mentre martedì 5 allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma (ore 19, diretta su Rai Sport) andrà in scena la partita con le elvetiche, battute 1-0 all’esordio nella competizione. Si rivedono Chiara Beccari, Martina Piemonte e Annamaria Serturini, che avevano saltato per infortunio l’ultimo raduno. Ma il Ct perde due big come Barbara Bonansea e Cristiana Girelli, alle prese rispettivamente con una lesione all’adduttore e con una distorsione alla caviglia destra. Domenica è in programma il raduno.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Roma).