Maratona di New York 2023, al via il primatista italiano Aouani: “Punto a un piazzamento”

New York si prepara per l’edizione numero 52 della sua famosa maratona. Il percorso lo conosciamo, lo start sarà dal ponte di Verrazzano, che collega Staten Island e Brooklyn, e l’arrivo è previsto nella cornice del Central Park a Manhattan, dopo aver toccato anche Queens e Bronx attraversando i cinque distretti della città. E nella Big Apple domenica sarà al via anche il primatista italiano della specialità, ovvero Iliass Aouani. Il portacolori delle Fiamme Azzurre, che di recente ha scelto di affidarsi al coach Giuseppe Giambrone, sarà uno degli oltre duemila italiani presenti.

“Sarà una gara muscolare e nervosa – racconta Aouani da New York – per i tanti cambi di ritmo da interpretare e gestire nel modo giusto. Ho avuto modo di provare gli ultimi sette chilometri, dopo essere sbarcato negli States mercoledì sera. Mi sembra un percorso che si addice alle mie caratteristiche, con saliscendi simili a quelli che ho affrontato nell’ultimo mese. Ho avuto qualche fastidio ai tendini dopo la maratona del record ma, soprattutto un edema al malleolo durante l’estate. Da ottobre mi sono trasferito, in Toscana ho trovato le strutture per curarmi e allenarmi al meglio. Non mi sento ancora al 100 per cento ma ho fatto molti passi avanti”.

“La preparazione nelle ultime settimane è andata bene, anche se per i lavori lunghi forse mi manca qualcosa, però credo di essere in buona condizione di forma. Vorrei ricevere da questa gara la carica per il prossimo anno, la stagione delle Olimpiadi – prosegue -. Non è scontato avere un posto in squadra. Sulla linea di partenza domenica ci andrò con tanto entusiasmo e voglia di correre. L’obiettivo è di puntare a un piazzamento, non al crono, e cercherò di arrivare davanti. È complicato, ma non impossibile. Ci proverò”.