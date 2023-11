Firenze, il sindaco Nardella: “Fiorentina-Juventus non è a rischio rinvio, ma monitoriamo la situazione”

Fiorentina-Juventus è a rischio rinvio? Secondo Dario Nardella, sindaco di Firenze, non è un’ipotesi da escludere. Il ciclone Ciaran ha infatti devastato diverse zone della provincia di Firenze tanto che è stato dichiarato lo stato d’emergenza. In conferenza stampa, Nardella ha spiegato: “Allo stato attuale non è previsto un rinvio della gara, tuttavia la situazione verrà monitorata nelle prossime ore. Purtroppo le previsioni non sembrano buone e se dovesse piovere ancora nel weekend le operazioni di soccorso si complicherebbero“. Sulla stessa lunghezza d’onda Leonardo Ermini, responsabile dell’area metropolitana della Protezione Civile, che ha detto: “Fare previsioni non è semplice. Attualmente la situazione risulta critica, valuteremo il tutto passo dopo passo“.