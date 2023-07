LIVE – Trevisan-Osorio, primo turno Wta Amburgo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Osorio, incontro valevole per il primo turno del torneo Wta 250 di Amburgo 2023 (terra battuta). Obiettivo quarti di finale per l’azzurra, reduce da una bella vittoria al debutto contro la giovane americana Kalieva e determinata a ripetersi. La sua avversaria sarà la colombiana Osorio, ottava forza del seeding, che al primo turno ha regolato in due set la russa Rakhimova. Trevisan ha vinto l’unico precedente, sul cemento di San Diego nel 2022, ma partirà sfavorita secondo i bookies. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Bronzetti e Zidansek pianificate come primo match sul campo M4, alle ore 11.00

