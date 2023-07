Genoa, ufficiale l’arrivo di Retegui: “Felice di essere qui”

Chiuso l’affare tra Mateo Retegui e il Genoa per una cifra superiore ai 15 milioni. L’attaccante con passaporto italiano ha svolto le visite mediche e a breve raggiungerà la squadra. “Sono contento di essere qui con voi, è un’opportunità grande per me. È un onore essere qui. Un abbraccio e ci vediamo presto”.

Cresciuto nel Boca Juniors, Mateo Retegui fa il suo esordio con gli Xeneizes nel 2018 a soli 17 anni. Gli anni seguenti li giocherà in prestito tra Estudiantes e Talleres segnando 8 reti in 46 presenze. La svolta della propria carriera arriva però al Tigres dove, nelle due stagioni, segna 29 gol gudagnandosi il titolo di capocannoniere in Argentina. Dopo aver ottenuto il passaporto italiano, fa il suo esordio in Nazionale dove sigla 2 reti in 3 presenze contro Inghilterra e Malta. Adesso la sua prima avventura in Italia che potrebbe consacrarlo anche nel calcio europeo.