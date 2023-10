LIVE – Trevisan-Frech 6-3 6-7(4) 6-3, secondo turno Wta Hong Kong 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Trevisan-Frech, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor). La toscana torna in scena dopo aver domato all’esordio la top cento spagnola Cristina Bucsa. Tra lei e un posto nei quarti di finale c’è l’esperta polacca, numero settanta della classifica mondiale. Quest’ultima è reduce dal primo turno contro la qualificata kazaka Anna Danilina, a cui ha lasciato la miseria di quattro giochi. Trevisan si è aggiudicata in tre set l’unico precedente, andato in scena nel 2018 a livello di circuito minore sul cemento outdoor canadese di Vancouver.

Per l’azzurra si tratta di una buonissima occasione per fare il proprio ritorno tra le migliori otto, a distanza di poche settimane dallo splendido quarto di finale raggiunto in Messico nel prestigioso WTA 1000 di Guadalajara. Eventualmente qui troverebbe dinnanzi a lei una tra la qualificata russa Sofya Lansere oppure la belga Elise Mertens, terza forza del tabellone. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Trevisan e Frech pianificate come primo incontro della giornata sul Court 1 con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali).

TREVISAN-FRECH 6-3 6-7(4) 6-3

GAME SET & MATCH TREVISAN 6-3 6-7(4) 6-3!

TERZO SET – E ARRIVA LA VITTORIA! TREVISAN AI QUARTI!

TERZO SET – Ennesimo schema servizio/dritto di Martina: secondo match point.

TERZO SET – Lungo il rovescio di Trevisan: 40-40

TERZO SET – Frech regala in risposta: match point.

TERZO SET – Già due palle break annullate da Trevisan, la seconda con una splendida demivolée: 40-40

TERZO SET – Da 0-30 a 30-30.

TERZO SET – BREAK TREVISAN! Quattro games di fila, si serve per il match: 5-3

TERZO SET – Ora on fire l’azzurra. 15-40 e due pb che la porterebbero a servire per il match.

TERZO SET – Ai vantaggi Martina: 4-3

TERZO SET – E arriva il break: 3-3!

TERZO SET – Ecco che arrivano due chances per il controbreak: 15-40

TERZO SET – Altro game fondamentale vinto per rimanere in partita: 2-3

TERZO SET – Martina annulla una palla del doppio break.

TERZO SET – Frech senza patemi si porta di nuovo a due games di distanza: 1-3

TERZO SET – Brava Trevisan a restare in scia: 1-2

TERZO SET – Troppo fallosa Martina in questo momento. Frech consolida il vantaggio: 0-2

TERZO SET – Alla quarta occasione Frech riesce a strappare il servizio all’azzurra: 0-1

TERZO SET – Solita combinazione servizio-dritto per annullare la seconda palla break: 40-40

TERZO SET – Se ne va la prima: 30-40

TERZO SET – Frech subito propositiva in questo inizio: 15-40

SECONDO SET FRECH 7-6(4)

SECONDO SET – E con un dritto largo di Trevisan si chiude il set.

SECONDO SET – Arrivano però quattro punti di Frech: 4-6 e due set point.

SECONDO SET – Si gira sul 4-2 in favore di Martina nel tie-break.

SECONDO SET – Questo secondo set si deciderà al tie-break: 6-6

SECONDO SET – Frech si salva anche in questo game: 5-6

SECONDO SET – Sfumano via entrambe le occasioni: 40-40

SECONDO SET – Questa volta arrivano le palle break: 15-40

SECONDO SET – Per il secondo game consecutivo di risposta Martina si porta sullo 0-30.

SECONDO SET – Non trema Martina. Con lo schiaffo al volo chiude il game: 5-5

SECONDO SET – Peccato, quattro punti di fila per la polacca: 4-5

SECONDO SET – Attenzione, 0-30 sul servizio di Frech.

SECONDO SET – Game più facile del precedente al servizio per Trevisan: 4-4. Momento clou.

SECONDO SET – Frech tiene a quindici e si riporta avanti: 3-4

SECONDO SET – Servizio a uscire e poi dritto vincente. Buon game chiuso da Martina: 3-3

SECONDO SET – Ben annullata la chance all’avversaria: 40-40

SECONDO SET – Ora un po’ in confusione Martina. Perde tre punti di fila e palla break Frech: 40-Ad

SECONDO SET – Due palle del 3-3 per l’azzurra: 40-15

SECONDO SET – Frech opera il sorpasso: 2-3

SECONDO SET – Come accaduto nel primo set arriva il controbreak immediato: 2-2

SECONDO SET – Frech ha una chance di rientrare nel parziale.

SECONDO SET – BREAK! Con uno splendido dritto lungolinea si porta avanti Trevisan: 2-1

SECONDO SET – Arrivano due palle break importanti in favore dell’azzurra: 15-40

SECONDO SET – Buon turno di battuta anche per Martina: 1-1

SECONDO SET – Frech tiene il primo turno del parziale: 0-1

PRIMO SET TREVISAN 6-3

PRIMO SET – Martina chiude un primo set ben giocato: 6-3

PRIMO SET – 40-15 e due set point per l’azzurra.

PRIMO SET – Ancora break Martina. Può servire per il set: 5-3

PRIMO SET – Nuova chance in favore della toscana.

PRIMO SET – E arriva il controbreak immediato: 4-3

PRIMO SET – Frech però prova subito a rientrare nel set. Palla break.

PRIMO SET – BREAK! Martina gioca alla grande, spinge e va prendersi il break: 4-2

PRIMO SET – La prima palla break è in favore dell’azzurra.

PRIMO SET – Primo set in cui stanno dominando i servizi per ora: 3-2

PRIMO SET – Tengono ancora senza patemi le due giocatrici: 2-2

PRIMO SET – Ancor meglio la polacca che vince a zero il suo primo game di battuta: 1-1

PRIMO SET – Bene in apertura la tennista toscana, a quindici: 1-0

PRIMO SET – Martina inizierà la sua partita al servizio.

09:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Martina Trevisan tra pochi istanti scende in campo contro Magdalena Frech per conquistare un posto nei quarti del WTA di Hong Kong.