Zaniolo: “Deluso per come sono finite le cose alla Roma. Provo grande amore per tutti”

“Spalletti mi è sembrato subito un allenatore diretto, preparatissimo, che sa cosa vuole che tu faccia in campo. Se vai bene te lo dice, se è male te lo dice in faccia. Preferisco che una persona mi dica ‘sei scarso’, piuttosto che ti prometta mille cose e non mantenga nulla. Molti lo fanno, lo hanno fatto e lo faranno sempre, nel calcio. Non è facile trovare persone come Spalletti”. Lo afferma Nicolò Zaniolo, in ritiro con gli azzurri per preparare le sfide contro Malta e Inghilterra, in un’intervista a “La Repubblica”.

Zaniolo poi parla dell’addio alla Roma avvenuto lo scorso mese di gennaio: “Le cose potevano finire in modo diverso: provo un grande amore per i tifosi, i miei compagni, la squadra, la città, e loro nei miei confronti. È una delusione che ho provato. Io ho delle responsabilità, ma anche altre persone. Quando ci sono casini così vuol dire che tutti ci abbiamo messo del nostro. Ma del passato non voglio parlare, ora sono in Premier e penso al futuro”.