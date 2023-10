Trevisan-Frech oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hong Kong 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Magdalena Frech nel secondo turno del WTA 250 di Hong Kong 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della metropoli cinese. La toscana torna in scena dopo aver domato all’esordio la top cento spagnola Cristina Bucsa. Tra lei e un posto nei quarti di finale c’è l’esperta polacca, numero settanta della classifica mondiale. Quest’ultima è reduce dal primo turno contro la qualificata kazaka Anna Danilina, a cui ha lasciato la miseria di quattro giochi.

Trevisan si è aggiudicata in tre set l’unico precedente, andato in scena nel 2018 a livello di circuito minore sul cemento outdoor canadese di Vancouver. Per l’azzurra si tratta di una buonissima occasione per fare il proprio ritorno tra le migliori otto, a distanza di poche settimane dallo splendido quarto di finale raggiunto in Messico nel prestigioso WTA 1000 di Guadalajara. Eventualmente qui troverebbe dinnanzi a lei una tra la qualificata russa Sofya Lansere oppure la belga Elise Mertens, terza forza del tabellone.

Trevisan e Frech scenderanno in campo oggi (giovedì 12 ottobre), giornata dedicata al completamento delle sfide di ottavi di finale. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Court 1 con inizio fissato non prima delle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Trevisan e Frech garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.