Atp 250 Marrakech 2024, Fognini si arrende a Kotov: il russo vince 6-1 6-2 e vola in semifinale

Termina ai quarti di finale l’avventura di Fabio Fognini nel torneo Atp 250 di Marrakech. Il tennista ligure infatti è stato sconfitto nettamente da Pavel Kotov con il punteggio di 6-1 6-2 in un’ora e 14 minuti di gioco. Qualche problema fisico anche per l’azzurro, che ha spianato la strada al suo avversario per la semifinale, dove affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, vincitore in tre set su Moreno de Alboran. La brutta sconfitta non cancella però quanto di buona fatto vedere da Fognini sulla terra rossa del Marocco, dove è partito dalle qualificazioni e ha battuto anche il numero 1 del seeding Laslo Djere, e da lunedì tornerà nella top100 Atp.

LA CRONACA DEL MATCH – Kotov appare pimpante in avvio, mentre l’azzurro fatica un po’ ma alla fine riesce anche lui a tenere il servizio. Sull’1-1 il russo inanella cinque game consecutivi e incamera il primo set con il netto punteggio di 6-1. Troppi errori per il ligure, che non riesce a incidere con il servizio e concede troppo al suo avversario. Anche la condizione fisica non sembra delle migliori per il tennista ligure, e ciò diventa lampante nel secondo set. Dopo il primo game tenuto agevolmente infatti, Fognini cede ancora una volta di schianto, ed è costretto a chiamare in causa il fisioterapista per un problema alla coscia. Kotov ne approfitta e con due break consecutivi si porta rapidamente sul 4-1. Nel sesto game arriva la reazione di Fognini, che però non riesce a sfruttare le tre palle break a sua disposizione. Finisce così 6-2 il secondo parziale, che consente al russo di staccare il pass per la semifinale.