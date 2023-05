LIVE – Sonego-Tsitsipas, terzo turno Internazionali d’Italia Roma 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale della sfida tra Lorenzo Sonego e Stefanos Tsitsipas, valevole come terzo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d’Italia 2023. Il tennista di Torino ha sconfitto Jeremy Chardy e Yoshihito Nishioka durante il suo percorso capitolino, non lasciando alcun set alle sue spalle e dimostrando la consueta confidenza sul rosso di casa. Il super dritto di Sonego dovrà fare i conti con quello altrettanto pericoloso del greco Tsitsipas, presente in main draw come quinta testa di serie e tra i giocatori in lizza per arrivare sino in fondo agli IBI. Per contrastare il talento del greco, di certo, servirà il miglior Sonego: la spinta del pubblico di Roma sul Centrale potrebbe rappresentare un fattore; incontro di scena non prima delle ore 19.00 di oggi, lunedì 15 maggio (dopo Vondrousova-Rybakina). Di seguito, Sportface garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match dell’azzurro.

