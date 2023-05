Internazionali BNL d’Italia 2023, Djokovic è ai quarti per il 17esimo anno consecutivo

Novak Djokovic più Roma è amore: il numero 1 del mondo sconfigge anche Cameron Norrie, ha la meglio con il punteggio di 6-3 6-4 e si qualifica per i quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia per il 17esimo anno consecutivo, migliorando a 36-0 il suo immacolato record in questo torneo nei match che ha disputato prima dei quarti. Un dato clamoroso e che certifica tutto l’enorme buon sangue che scorre tra il serbo e questo torneo, nel quale ha giocato ben 12 finali e ha conquistato 6 titoli. L’inizio di match è stato caratterizzato da un piccolo problema alla spalla per Djokovic, il cui tennis non ne ha però risentito affatto. Il 35enne di Belgrado è subito volato sul 3-0 e ha messo in chiaro le gerarchie in campo: diverse le chance da lui non concretizzare per rendere il passivo ancora più netto, ma non c’è comunque stato motivo per rimpiangerle: dopo 41 minuti, lo score recitava 6-3. Nole ha ottenuto un break di vantaggio anche nel secondo set, sul 2-1, ma stavolta c’è stata l’immediata reazione e il controbreak da parte di Norrie. La differenza in campo, tuttavia, è stata netta e un altro break è arrivato per Djokovic proprio nel miglior momento possibile, sul 4-4: il serbo ha poi tenuto il servizio ai vantaggi e, dopo 1 ora e 30 minuti, ha chiuso per 6-3 6-4 un match dominato. Nei quarti di finale, per lui, uno tra Holger Rune e Alexei Popyrin.