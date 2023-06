LIVE – Sonego-Rublev, terzo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Rublev, incontro valevole per il terzo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Il torinese sembra in ottima forma. All’esordio ha domato il giovane statunitense Ben Shelton mentre al secondo round ha dominato le operazioni contro il padrone di casa Ugo Humbert. Adesso occorre alzare ulteriormente il livello di fronte al numero sette del mondo, che nelle sue due uscite sul rosso francese ha battuto in quattro set rispettivamente il serbo Laslo Djere e il transalpino Corentin Moutet.

Sonego partirà sfavorito contro il russo secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti, tuttavia, è in perfetta parità (1-1) a livello di circuito maggiore, con l’azzurro che si è portato a casa l’unico andato in scena sulla terra battuta. In palio per Lorenzo c’è l’accesso alla seconda settimana, dove agli ottavi di finale incontrerebbe uno tra l’altro sovietico Karen Khachanov oppure l’australiano Thanasi Kokkinakis. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Rublev pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court Suzanne-Lenglen (al termine di Stearns-Kasatkina).

SONEGO-RUBLEV (terzo turno Roland Garros 2023)