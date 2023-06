F1, GP Spagna Barcellona risultati e classifica prove libere 1: domina Verstappen, Leclerc 8° e Sainz 9°

Nella giornata di oggi si è aperto il weekend in Spagna, a Barcellona, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2023. Prima sessione di prove libere sul circuito iberico, dove i piloti hanno provato subito la nuova modifica del tracciato con l’ultima chicane che è stata sostituita con un curvone prima dell’altro curvone finale. Nei primi minuti i team hanno testato la nuova gomma dura, che verrà utilizzata per la prima volta a Silverstone, per poi passare a qualche giro di simulazione di qualifica e diversi passaggi con gomma gialla per simulare il passo gara. Chiude davanti a tutti Verstappen in 1:14.606. L’olandese fa il vuoto dietro di sé rifilando 7 decimi a Perez nel giro secco e quasi 1 secondo nel passo gara, 1:20 alto con gomma rossa a differenza dell’1:21 alto del messicano con gomma gialla. Bene l’Alpine con Ocon e Gasly 3° e 5°. Leclerc e Sainz sono 8° e 9° oltre il secondo ma, seppur abbiano girato meno, sembrano essere competitivi nel passo gara con gomma rossa. Alonso chiude 6° a 9 decimi ma con qualche difficoltà con il bilanciamento della sua Aston Martin. Mercedes lontane con Russell 10° e Hamilton 12°, lavoro incentrato sul passo gara per le Frecce d’argento. Tanto equilibrio in pista con soli 6 decimi di distacco da Perez 2° e Bottas 16°. Qui di seguito i tempi.

1. Verstappen 1:14.606

2. Perez 1:15.374

3. Ocon 1:15.418

4. De Vries 1:15.504

5. Gasly 1:15.545

6. Alonso 1:15.547

7. Magnussen 1:15.689

8. Leclerc 1:15.694

9. Sainz 1:16.726

10. Russell 1:15.753

11. Norris 1:15.783

12. Hamilton 1:15.845

13 Zhou 1:15.906

14. Tsunoda 1:15.915

15. Stroll 1:15.939

16. Bottas 1:15.978

17. Piastri 1:16.353

18. Hulkenberg 1:16.461

19. Sargeant 1:16.506

20. Albon 1:16.630