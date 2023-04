LIVE – Sonego-Medvedev, secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Medvedev, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Il torinese torna in campo dopo i quattro match point cancellati all’esordio contro il qualificato transalpino Ugo Humbert. Adesso il faccia a faccia con il moscovita, beneficiario di un bye al primo turno in qualità di terza testa di serie della manifestazione. Il numero cinque del mondo, reduce da quattro titoli ed una finale nelle sue ultime cinque apparizioni, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

Medvedev, inoltre, si è aggiudicato per ritiro di Lorenzo l’unico precedente andato in scena (Adelaide 2023). Il rosso, superficie molto poco amica del russo, potrà dare a Sonego buone possibilità di fare partita alla pari. In palio per i due giocatori c’è un ottavo di finale decisamente ostico contro uno tra il tedesco Alexander Zverev oppure il veterano spagnolo Roberto Bautista Agut. Sonego potrà giocare a braccio libero, consapevole di avere poco da perdere di fronte al dominatore del circuito negli ultimi due mesi. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego e Medvedev pianificati come terzo e penultimo incontro di giornata sul Court Rainier III dalle ore 11.00.

SONEGO-MEDVEDEV (secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023)