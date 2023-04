Pallanuoto, Silipo: “Con la Spagna una delle migliori prestazioni da quando lavoriamo insieme”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile di pallanuoto, Carlo Silipo, dopo il successo per 13-9 sulla Spagna che è valso la qualificazione alle finali della World Cup 2023, ha elogiato la prova delle sue ragazze: “E’ stata una delle migliori prestazioni da un anno e mezzo che lavoriamo insieme. Le ragazze sono state molto concentrate dietro, mentre potevamo far meglio con l’uomo in più. L’importante però era segnare nei momenti decisivi della partita. Nel terzo tempo quando loro sono risalite li no siamo stare brave a non disunirci e riprendere il filo del gioco. Questo è sinonimo di maturità e personalità. La difesa è fondamentale per vincere le partite, lo sappiamo e dobbiamo allenarci con il lavoro di squadra e la concentrazione”.

“Faccio i complimenti a tutta la squadra. Adesso andremo in America dove saremo in un periodo particolare della stagione, ovvero a pochi giorni dal mondiale di Fukuoka. Quello sarà ovviamente il evento principale da affrontare perché darà i primi pass olimpici. Siamo una squadra giovane che deve fare molte partite a questo livello, quindi è preferibile giocare questi match piuttosto che fare solo una settimana di lavoro fisico”, ha chiosato Silipo.