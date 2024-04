LIVE – Sonego-Humbert, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Humbert, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024 (terra rossa). Il lucky loser torinese, ripescato in tabellone al posto dello spagnolo Carlos Alcaraz, è reduce dalla brillante affermazione ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime, giustiziere al primo turno del qualificato pesarese Luca Nardi. Il mancino transalpino, invece, al secondo turno ha spazzato via piuttosto agilmente il cinese Zhizhen Zhang. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (2-2). Nella passata edizione si sono incontrati in occasione del primo turno, con Sonego riuscito a prevalere in rimonta dopo quasi tre ore di lotta. Sarà lui, tuttavia, a partire leggermente indietro secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un quarto di finale contro uno tra il polacco Hubert Hurkacz oppure il norvegese Casper Ruud. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quinto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court des Princes.

COME SEGUIRE SONEGO-HUMBERT IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

SONEGO-HUMBERT (DIRETTA)