La Nazionale femminile di pallanuoto comincia oggi, venerdì 11 luglio, il suo cammino ai Mondiali di Singapore contro la Nuova Zelanda: tutti i modi per seguire la sfida.

La Nazionale italiana femminile di pallanuoto aprirà oggi contro la Nuova Zelanda venerdì 11 luglio alle 17:35 locali, le 11:35 italiane, all’OCBC Aquatic Centre di Singapore il programma dei 22esimi campionati mondiali delle discipline acquatiche, in programma fino al 3 agosto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’Italia è nel girone A e proseguirà il torneo contro le vice campionesse olimpiche dell’Australia – vittoriose ai rigori contro le azzurre nella finale per il 5° posto alla recente Super Final di World Cup a Chengdu – il 13 luglio alle 11:35 italiane e poi contro le padrone di casa del Singapore il 15 luglio alle 13:10. Gare in diretta Raisport HD e Skysport Uno, Arena e Mix.

Il Setterosa, atterrato dal collegiale a Perth il 7 luglio, ha assaporato mercoledì il campo di gara e oggi ha condotto un doppio allenamento, peraltro nell’ultima parte in comune con le olimpioniche della Spagna, nella piscina secondaria del Trampoline Hub.

Le parole del Ct Silipo

Il CT Carlo Silipo, nel pieno del rinnovamento della squadra che prevede otto quindicesimi di new entry, rimescola le carte e si affida anche all’esperienza del totem Roberta Bianconi pronta al suo decimo mondiale dal lontano 2009, a Roma.

“È strano disputare quattro mondiali in appena quattro anni. Diciamo che questa è una competizione nuova, nel senso che abbiamo cambiato tanto rispetto agli ultimi tre anni, dove si era puntato su un gruppo che ha dato anche dei buoni risultati – sottolinea Silipo, dal marzo 2021 alla guida della nazionale che ha portato al bronzo europeo a Spalato 2022 e mondiale a Fukuoka 2023 e ai quarti posti ai mondiali di Budapest 2022 e agli europei di Eindhoven 2024 – Ora è il momento giusto per cambiare perché dopo un ciclo olimpico bisogna iniziare a lavorare in prospettiva su un nuovo gruppo con le atlete che possono garantire più margini di crescita”.

“Detto ciò – prosegue -, la preparazione è andata bene, perché le ragazze si sono applicate molto; c’è stata una buona crescita sia individuale sia di squadra. Ora siamo curiosi di verificare la reazione ad una competizione così importante da parte di un gruppo giovane, sapendo che le difficoltà sono tante. Il clima è di quelli giusti e ci stiamo adattando ai cambiamenti. Le nuove regole hanno reso la pallanuoto, anche femminile, molto più atletica; l’atleta ideale è quello che sa fare tutto all’interno del campo di gioco, sa difendere, sa partire in controfuga, sa mantenere la posizione ai due metri, ha una buona qualità di movimento nelle gambe”.

“Questo è quello che sta succedendo; un’evoluzione che rende il gioco molto più dinamico, più veloce, dove i tempi sono più stretti, quindi è importante anche saper compiere le scelte giuste in breve tempo e in poco spazio. Stiamo cercando di adattarci ed è importante che le atlete lavorino in quest’ottica durante tutta la stagione. Il campionato è cresciuto tanto rispetto allo scorso anno anche in considerazione dei movimenti di mercato che ci sono stati. La qualità si sta alzando di nuovo. Qui non faremo calcoli di nessun tipo – continua Silipo – la squadra deve vivere il mondiale giorno per giorno. Abbiamo otto esordienti a differenza di molte nazionali che sono arrivate con l’ossatura dei Giochi di Parigi come le vicecampionesse olimpiche dell’Australia, che affronteremo per la supremazia del girone, la Spagna, l’Olanda, l’Ungheria. Noi e gli Stati Uniti abbiamo compiuto un cambio più radicale”.

“Rispetto al mondiale precedente c’è maggiore leggerezza perché a Doha siamo arrivati con una squadra più strutturata, che aveva delle dinamiche di gioco ben chiare dopo tre anni di lavoro, ma anche la pressione della qualificazione olimpica che svaniva sempre per un soffio. La necessità di raggiungere l’obietttivo ha un po’ condizionato il gioco perché la squadra non aveva quella spensieratezza dei primi tempi. Per noi questo è un mondiale da vivere alla giornata, finiamo il girone e poi iniziamo a trarre un primo bilancio”, conclude.

Pallanuoto: 11–23 luglio all’OCBC Aquatic Centre / Introduzione delle nuove regole

In sintesi: campo di gioco a 25 metri; possesso palla di 28″; secondo possesso di 18″; esclusione temporanea di 18″; pause tra tempi di 3′, 5′, 3′; un VAR a chiamata a partita; 14 giocatori a referto, 15 in lista.

Setterosa

Atlete: Alessia Millo e Carlotta Meggiato (Plebisicito Padova), Sofia Giustini (CN Sabadell), Paola Di Maria e Helga Santapaola (Rapallo Pallanuoto), Roberta Bianconi (Rapallo Pallanuoto), Agnese Cocchiere e Chiara Ranalli (SIS Roma), Dafne Bettini, Aurora Condorelli, Morena Leone e Gaia Gagliardi (L’Ekipe Orizzonte), Lucrezia Cergol, Veronica Gant e Sara Cordovani (Pallanuoto Trieste).

Staff: commissario tecnico Carlo Silipo, assistente tecnico Cosimino Di Cecca, preparatore dei portieri Marco Manzetti, team manager Elena Gigli, medico Pietro Jansiti, preparatore atletico Massimiliano Fabbrucci, fisioterapista Federica Ancidei, videoanalista Marco Russo.

CALENDARIO DEL GIRONE A (orario italiano / Singapore +6h)

1ª giornata – Venerdì 11 luglio

11:35 Italia-Nuova Zelanda

13:10 Singapore-Australia

2ª giornata – Domenica 13 luglio

11:35 Australia-Italia

13:10 Nuova Zelanda-Singapore

3ª giornata – Martedì 15 luglio

11:35 Australia-Nuova Zelanda

13:10 Italia-Singapore