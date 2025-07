Dopo venti anni insieme, nemmeno una spiegazione per quanto accaduto. I tifosi non volevano crederci!

Perdere il lavoro per un individuo comune è una vera tragedia, sopratutto oggi che la vita costa così tanto. Al di là della delusione umana e sportiva però, quando accade qualcosa di simile negli sport ad alti livelli come la Formula Uno è molto raro che il professionista licenziato si disperi. Ti manda via un team, ce ne sarà un altro pronto a prenderti, dopo tutto, figure di grande esperienza come Team Principal o piloti non crescono mica sugli alberi.

Quando però dopo una lunga collaborazione durata ben vent’anni che ha pure portato tantissimi risultati ad un team – quali? Diciamo soltanto otto titoli Piloti e sei Costruttori – non vengono nemmeno date delle corrette spiegazioni per l’allontanamento di un membro fondamentale della squadra dalla dirigenza, ecco che le cose si fanno molto oscure e i tifosi cominciano a sentirsi cadere le braccia, così come la persona che ha perso il lavoro.

Il caso di Christian Horner è molto strano. Dopo che il Team Principal di Red Bull aveva superato incolume lo scandalo dello scorso anno che a inizio campionato aveva messo in forse la sua permanenza a Milton Keynes per delle presunte molestie, ecco che Horner si è trovato senza un posto di lavoro da un giorno all’altro. E come sottolinea qualcuno, senza uno straccio di spiegazione.

Bufera su Horner: “Ci ho parlato, nessuna spiegazione”

Secondo una persona molto vicina a Horner il Team Principal non avrebbe nemmeno ricevuto una motivazione alla base del licenziamento. E a parlare non è stato uno qualsiasi, bensì il commentatore inglese di Sky ed ex pilota di Formula Uno Martin Brundle che si è sentito con l’ex dirigente di Red Bull per esternare il suo rammarico ed ha saputo qualcosa di assurdo.

“Gli ho scritto per dirgli che mi dispiaceva della notizia e gli ho chiesto se volesse fare quattro chiacchiere in merito” rivela l’ex driver del campionato “Tutto quello che posso dirvi è che non ha ancora ricevuto una singola spiegazione per l’accaduto”. Una cosa molto strana considerando che a quei livelli, non si può allontanare una figura importante e vincente come Horner senza un vero motivo.

Ora, Horner non faticherà per nulla a trovare un altro posto. Noi però ci interroghiamo su cosa possa essere accaduto: qualcuno ha parlato di una presunta lite con Jos Verstappen a Silverstone che avrebbe coinvolto anche Max. Altri pensano che possa entrarci lo scandalo dello scorso anno, pure se non ci sono prove. L’unica che può rispondere alla domanda a questo punto è proprio la Red Bull che ad ora, è chiusa in un ostinato silenzio stampa…