Nel primo turno di match play di golf, ottime prove delle compagini azzurre Amateur e Girls, che hanno conquistato la semifinale, unendosi ai Boys che l’avevano ottenuta con un giorno d’anticipo,

Ai Campionati Europei a squadre nel primo turno di match play ottime prove delle compagini azzurre Amateur e Girls, che hanno conquistato la semifinale, unendosi ai Boys che l’avevano ottenuta con un giorno d’anticipo. Non è riuscita l’impresa alle Ladies fermate dalla Francia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

European Amateur Team Championship: gran rimonta azzurra

L’Italia, con una grande rimonta nei singoli, ha battuto per 4,5-2,5 la Francia approdando in semifinale, dove avrà di fronte l’Inghilterra che ha sconfitto pesantemente la Finlandia (6-1).

Al Killarney Golf & Fishing Club (par 72), di Mahony’s Point in Irlanda, gli azzurri si sono trovati in svantaggio 0-2 nei doppi per i successi transalpini di Paul Beauvy/Ugo Malcor (2&1 su Riccardo Fantinelli/Biagio Andrea Gagliardi) e di Alexis Leray/Louis Anceaux (3&2 su Filippo Ponzano/Michele Ferrero). Nei match individuali non hanno lasciato praticamente nulla agli avversari. Hanno vinto Giovanni Binaghi (5&4 su Beauvy), Ferrero (4&2 su Malcor), Gagliardi (2&1 su Leray) e Ponzano (4&2 su Oscar Couilleau). Ininfluente il pari tra Fantinelli e Hugo Le Goff.

I risultati: Inghilterra-Finlandia 6-1; Italia-Francia 4,5-2,5; Danimarca-Germania 4,5-2,5; Irlanda-Svezia 5-2.

Semifinali: Inghilterra-Italia; Danimarca-Irlanda. Sottogirone per il quinto posto: Finlandia-Francia; Germania-Svezia.

Assistono il team italiano Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, il capitano Sebastiano Moro e il fisioterapista Damiano Guidi.

European Girls’ Team Championship: Italia travolgente

Le azzurrine hanno travolto la Repubblica Ceca (5,5-1,5) e disputeranno la semifinale contro l’Irlanda. nel Campionato Girls che si sta svolgendo sul percorso dello Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort (par 74), di Hexham in Inghilterra.

L’Italia ha subito dato una svolta alla gara con il 2-0 nei due foursome veramente difficili. Guia Vittoria Acutis/Giorgia Scortichini hanno prevalso di misura su Annika Kohoutek/Kristina Lebova) e Gemma Simeoni/Noa Zocco sono dovute arrivare alla 22ª buca per superare Anna Ludvova/Krystyna Vohralikova. Nei singoli il terzo punto è arrivato per il forfait della Kohoutek contro Zocco, poi le vittorie di Simeoni (4&3 sulla Lebova) e di Giorgia Scortichini (4&3 sulla Ludvova). Pari tra Acutis e Vohralikova e punto ceco con Kristyna Malinova (4&3 su Ginevra Coppa).

I risultati: Spagna-Francia 4-3; Germania-Svezia 4,5-2,5; Italia-Repubblica Ceca 5,5-1,5; Irlanda-Inghilterra 5-2.

Semifinali: Spagna-Germania; Italia-Irlanda. Nel sottogirone per il 5° posto: Francia-Svezia; Repubblica Ceca-Inghilterra.

Con le azzurre Stefano Soffietti, Vice Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, l’allenatrice Camilla Mortigliengo e il capitano Stefano Sardi.

European Ladies’ Team Championship: cedono le azzurre

L’Italia è stata sconfitta nei quarti di finale dalla Francia (4-3), padrona di casa, e proseguirà il torneo con obiettivo il quinto posto sul percorso del Golf de Chantilly (par 70), a Vineuil-Saint-Firmin.

Il match con le transalpine è iniziato bene per le azzurre che si sono imposte in entrambi i foursome con Caterina Don/Francesca Fiorellini (1 up su Constance Fouillet/Valentine Delon) e con Natalia Aparicio/Matilde Partele (1 up su Louise Reau/Camille Min-Gaultier). Nei singoli, però, non sono riuscite a contenere la decisa reazione delle transalpine che hanno realizzato un parziale di 4,5-0,5 prevalendo di misura in quattro match molto equilibrati, tanto che due sono terminati alla 19ª: quelli tra Sara Brentcheneff e Don e tra Delon e Aparicio. Sul filo di lana anche i due successi di Min-Gaultier su Partele e di Alice Kong su Carolina Melgrati, entrambi per 1 up. Terzo punto italiano di Fiorellini (3&2 su Fouillet).

I risultati: Spagna-Inghilterra 5-2; Germania-Galles 4-3; Svezia-Irlanda 4-3; Francia-Italia 4-3. Semifinali: Spagna-Germania; Svezia-Francia. Sottogirone per il 5° posto: Inghilterra-Galles; Italia-Irlanda.

Con la formazione azzurra Enrico Trentin, Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, Alex Senoner, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, e Anna Roscio, capitana e Team Manager Squadre Nazionali maschili e femminili.

European Boys’ Team Championship, Division 2: l’Italia al match decisivo

L’Italia, ammessa di diritto alle semifinali per aver terminato al comando il girone di qualificazione, avrà per avversaria l’Islanda in un incontro decisivo. Infatti saranno due le squadre promosse, ossia le due finaliste, e vincere il match significherà in primo luogo aver centrato l’obiettivo primario: tornare nella Division 1.

Gli azzurri, che hanno osservato un turno di riposo, hanno il supporto di Giorgio Grillo, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, dell’allenatore Alessandro Bandini e del capitano Giovanni Bartoli.