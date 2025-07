Rivivi tutte le emozioni e i risultati degli aleti italiani nell’edizione numero 28 del Meeting Città di Nembro grazie a Sportface Tv.

Azzurre del mezzofondo in primo piano al 28° Meeting Città di Nembro, in provincia di Bergamo. Nei 3000 metri Federica Del Buono (Carabinieri) si piazza seconda in 8:51.67 con un buon finale per la veneta dietro all’etiope Yenenesh Shimket (8:51.11) mentre è quarta la piemontese Elisa Palmero (Esercito) che firma il personale all’aperto in 8:56.00 nel giorno del 26esimo compleanno, poi sesta Gaia Colli (Carabinieri) al suo primato di 9:04.68.

I RISULTATI

La notizia nei 400 è il rientro in gara del recordman italiano Luca Sito, a tre mesi dall’intervento di ernia inguinale. Il milanese delle Fiamme Gialle parte forte, nel rettilineo conclusivo accusa la fatica e arriva in 46.85 al quinto posto nella serie principale, con l’undicesimo tempo complessivo, quando mancano pochi giorni agli Europei U23 della prossima settimana a Bergen, in Norvegia.

Vince il sudafricano Gardeo Isaacs in 45.41, quinto crono per Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) che è il migliore degli azzurri con 46.40 a precedere in classifica Francesco Domenico Rossi (Cus Pro Patria Milano, 46.63), lo specialista degli ostacoli Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona, 46.67) e Brayan Lopez (Fiamme Azzurre, 46.68). Tra le donne seconda Ilaria Accame (Aeronautica) che coglie lo stagionale di 52.61 e terza Rebecca Borga (Fiamme Gialle, 53.25), si impone la statunitense Paris Peoples in 52.02.

Sulla pedana dell’asta 4,40 al primo colpo di Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) nonostante qualche difficoltà iniziale, con il 4,20 di ingresso superato al terzo e ultimo tentativo, proseguendo con 4,30 alla seconda. La finalista olimpica, tra le protagoniste del trionfo azzurro agli Europei a squadre di Madrid, prevale nei confronti di Virginia Scardanzan (Atl. Silca Conegliano, 4,20). Il peso è di Riccardo Ferrara (Carabinieri) che lancia a 19,72 due giorni dopo il 20,73 di Castelnovo ne’ Monti e si aggiudica la sfida con il sudafricano Aiden Smith (19,29). Il pubblico di Nembro applaude nel lungo l’australiano Liam Adcock: 7,80 (-0.4) per il bronzo mondiale indoor e vincitore del Golden Gala.

In pista nei 100 ostacoli Veronica Besana (Fiamme Gialle) fa meglio in batteria con 13.04 (+0.3), cinque centesimi tolti allo stagionale, rispetto alla finale dove è terza in 13.26 (0.0) e si scompone sulle ultime due barriere quando al suo fianco cade la giamaicana Amoi Brown. Ci vuole il fotofinish per assegnare la vittoria alla statunitense Alexandra Webster con 12.97 davanti alla connazionale Rayniah Jones, seconda con lo stesso crono dopo il 12.83 (+0.3) del primo round in cui si ferma l’allieva Alessia Succo (Atl. Settimese) che aggancia la terza barriera con la gamba di richiamo. Al maschile nei 110hs secondo posto di Nicolò Giacalone (Atl. Biotekna) in 13.97 (-0.2) alle spalle del polacco Olgierd Michniewski, 13.86. Le finali dei 100 vanno alla giamaicana Jonielle Smith con 11.21 (-0.3) e al botswano Retshidisitswe Mlenga in 10.33 per questione di millesimi sul botswano Karabo Mothibi, autore di 10.29 (-1.0) in batteria, mentre è quarto Luca Antonio Cassano (Aeronautica) con 10.41 dopo il 10.39 (-0.5) del turno eliminatorio.

La discobola Benedetta Benedetti (Esercito) agguanta il successo all’ultimo lancio: 56,02 per confermare la sua costanza di rendimento verso gli Europei under 23, quarta volta in stagione sopra i 56 metri e di nuovo vicina al personale di 56,32 realizzato a metà maggio, sorpassando Emily Conte (Fiamme Oro, 54,34). Lungo per Arianna Battistella (Carabinieri) che si riporta a 6,35 (+0.4) dopo due anni. Tornando al mezzofondo c’è il terzo posto negli 800 di Serena Troiani (Cus Pro Patria Milano, 2:04.56) e al maschile di Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Alperia, 1:47.70) nelle gare vinte dalla danese Annemarie Nissen (2:03.56) e dal tunisino Abdessalem Ayouni (1:45.70). Nei 3000 dell’ugandese Harbert Kibet (7:53.05) chiude quinto Sebastiano Parolini (Ga Vertovese, 7:54.47) e in chiave giovanile si migliora l’allievo Alessandro Santangelo (Atl. Virtus Lucca, 8:12.08).