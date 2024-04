Pagelle Liverpool-Atalanta 0-3: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Liverpool-Atalanta, match valevole per l’andata dei quarti di finale dell’Europa League 2023/2024. Bella partenza dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che hanno un paio di situazioni favorevoli, ma anche Darwin Nunez, a tu per tu con Musso, tenta lo scavino e mette la palla fuori. L’Atalanta passa in vantaggio grazie a Gianluca Scamacca che non sbaglia, apre il piattone e fa 0-1. Ad inizio ripresa arriva la reazione del Liverpool che assedia l’Atalanta e crea almeno due occasioni nitide per pareggiare ma Musso dice di no. I ragazzi di Gasperini inventano calcio: De Ketelaere sulla destra serve Scamacca che di prima intenzione trova il gol dello 0-2. La serata epica dei bergamaschi non è ancora terminata: il tiro di Lookman viene respinto e Pasalic da due passi sigla lo 0-3. L’Atalanta fa la storia e vede le semifinali.

LE PAGELLE E I VOTI

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher 5.5; Tsimikas 5.5 (1′ st Robertson 6), Konaté 5.5, Van Dijk 5.5, Gomez 5; Jones 6 (1′ st Szoboszlai 5), Endo 5.5 (31′ st Diogo Jota 5.5), Elliott 6.5 (1′ st Salah 6); Mac Allister 5.5, Nunez 5 (15′ st Luis Diaz 5.5), Gakpo 6. In panchina: Adrian, Gravenberch, Clark, Bajcetic, Alexander-Arnold, Quansah, Bradley. Allenatore: Klopp 5

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 7; Djimsiti 6.5, Hien 6.5, De Roon 6.5; Ruggeri 6.5, Pasalic 7.5, Ederson 7, Zappacosta 6.5; Koopmeiners 6.5, De Ketelaere 7 (44′ st Miranchuk sv); Scamacca 8. In panchina: Rossi, Carnesecchi, Toloi, Holm, Toure, Lookman, Bakker, Adopo, Hateboer, Bonfanti. Allenatore: Gasperini 8.

ARBITRO: Meler di Selçuk 6.5

RETI: 38′ pt e 16′ st Scamacca, 38′ st Pasalic

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in ottima condizione, circa 54.000 spettatori presenti.

Ammoniti: Hien, Ruggeri.

Angoli: 4-2.

Recupero: 1′ pt, 3′ st