Coppa Davis 2023, Italia-Canada 0-1: Sonego sconfitto a sorpresa da Galarneau

Dolorosa sconfitta per Lorenzo Sonego, che soccombe in due set ad Alexis Galarneau e mette in salita il cammino dell’Italia nella sfida contro il Canada valevole per l’esordio nella fase a gironi della Coppa Davis 2023. Nonostante i favori del pronostico alla vigilia, il tennista piemontese non è riuscito a prevalere contro l’ostico canadese, che ha giocato un tennis notevole ed ha trionfato con il punteggio di 7-6 6-4.

Partita estremamente lottata, tanto che è durata 2h22′ nonostante due set, in cui non mancano i rimpianti per Sonego, che nel primo set ha servito per chiudere sul 5-3 ed ha poi avuto due set point nel tie-break. Ciò che incrementa la frustrazione, però, è il fatto che Lorenzo sia superiore all’avversario ma non è riuscito ad esprimersi al meglio. Questo però anche per l’ottimo tennis espresso da Galarneau e forse anche per dei problemi fisici, non a caso il fisioterapista è intervenuto in più occasioni per massaggiare il polpaccio destro del piemontese. Toccherà dunque a Lorenzo Musetti, impegnato contro Diallo, risollevare le sorti dell’Italia e trovare il punto del pareggio.

CRONACA – Sonego parte bene, aggredendo subito l’avversario e procurandosi tre palle break consecutive. Purtroppo però non riesce a sfruttarle e dopo 5 minuti di gioco e innumerevoli vantaggi perde il game. Poco male visto che poi tiene la battuta e non fa grande fatica a tenere il ritmo del suo avversario. Dopo averlo assaporato, il break arriva finalmente nel settimo gioco, tuttavia Galarneau resta in scia e al momento opportuno se lo riprende. Sonego infatti non riesce a chiudere sul 5-4 e viene trascinato alla lotteria del tie-break. Per Lorenzo le cose si mettono subito male, ma il canadese non amministra il vantaggio e viene prima raggiunto, poi superato. Nessuno dei due giocatori riesce però a convertire i set point visto che chi serve li annulla bene. Entrambi ne sprecano due, ma alla terza chance è Galarneau ad avere la meglio, imponendosi per 10 punti a 8 dopo 1h13′.

Purtroppo la reazione sperata da parte di Sonego non arriva e il secondo parziale è ancora appannaggio del canadese. Lorenzo riesce a tenere un paio di turni di battuta, salvo poi subire il break nel quinto game. Un break che lascia spazio a poche interpretazioni visto che Sonego riesce a fare punti praticamente solo con la prima di servizio, mentre il suo avversario è molto più efficace da fondocampo e trova grandi angoli. Lorenzo chiede anche l’intervento del fisioterapista per un problema al polpaccio sinistro, ma al rientro in campo perde un game a 0 e scivola sotto 2-4. L’azzurro non molla e tenta di restare attaccato nel punteggio, tuttavia il suo avversario è più fresco (anche psicologicamente) e spesso comanda il gioco. L’epilogo è dunque inevitabile: Sonego salva un match point nel nono gioco, ma capitola nel seguente per 6-4.