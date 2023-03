LIVE – Sonego-Evans, secondo turno Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sonego-Evans, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). Dopo il bel successo all’esordio ai danni di Dominic Thiem, l’azzurro cerca continuità e può trovarla in questo match contro la testa di serie britannica che però non sta attraversando un gran periodo di forma per usare un eufemismo. Evans è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha vinto solamente tre partite nel corso di questo inizio di 2023. Un Sonego in buone condizioni fisiche e mentali può anche partire favorito per accedere al terzo round e mettere punti importanti per la classifica. C’è un precedente tra i due, risale a Vienna 2020, quando Sonego vinse in due set e poi si spinse fino alla finale, battendo tra gli altri anche Novak Djokovic. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sonego ed Evans pianificati come terzo match sul Campo 1. Prima di loro su questo campo saranno di scena Musetti e Berrettini, con programma che inizierà alle 16:00.

SONEGO-EVANS