Masters 1000 Miami 2023: cuore e rimonta Sonego, battuto Evans al terzo set

Solito cuore e rimonta travolgente da parte di Lorenzo Sonego, che batte Daniel Evans nel secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023. Lo fa in tre set, dopo aver perso il primo per via del disastroso game inaugurale, quindi pian piano comincia a trovare il suo tennis migliore e alla distanza fa la differenza contro un avversario sicuramente di livello come il britannico, ma in serie negativissima nelle ultime settimane. 4-6 6-3 6-2 il punteggio finale sul campo 1 in Florida.

Il primo set di fatto si decide col primo game, in cui Sonego combina un mezzo disastro: perde il servizio a zero ed Evans si porta avanti di un break, che consolida a trenta. Subito pimpante e mobile il britannico, bene però anche il piemontese che dopo l’inizio ad handicap riesce al quinto game a salvare due palle break rimanendo attaccato sul 2-3. Sonny alza il livello sia in risposta che al servizio, il problema per l’azzurro è che anche Evans fa lo stesso e così a fare la differenza è proprio il gioco inaugurale ed è 6-4. Si va al secondo set e Sonego fatica ancora a inizio parziale: salva una palla break, poi c’è un altro game chiuso ai vantaggi, senza però andare sotto nel punteggio. Più scorrevoli i game al servizio del britannico, fino però al quarto in cui Sonego si procura due palle break e ne sfrutta una strappando il servizio a trenta. Poi c’è un game fiume di oltre dodici minuti, Sonego annulla tre palle controbreak e la spunta salendo 4-1, così può chiudere sul 6-3, non senza rischiare: da 40-0 a 40-40, ai vantaggi su una volée perfetta di Evans il torinese pesca un jolly clamoroso con il lungolinea. Si va al terzo set e Sonego fa la differenza con la sua voglia di lottare e di metterci il cuore: 3-0 pesante in avvio dopo game combattutissimi in cui è l’azzurro a spuntarla, anche quando è lui a servire, conferma il doppio break e poi Evans torna a seguire in modo degno, ma è troppo tardi perché il piemontese può servire dopo due ore e mezza per il match, chiudendo sul 6-2.-