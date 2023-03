Snowboardcross, Mt. St. Anne 2023: Sommariva sfiora il podio, Visintin esce agli ottavi

Nella tappa di coppa del mondo di snowboardcross, andata in scena a Mt. St. Anne in Canada, buona performance di Lorenzo Sommariva che sfiora il podio. Dopo una gara eccellente, però, la ciliegina sulla torta alla fine non è arrivata con lo stesso Sommariva che si è dovuto accontentare di un quarto posto che testimonia comunque i tanti passi in avanti fatti. Omar Visintin, invece, è arrivato fino agli ottavi di finale quando a sorpresa è uscito con il tedesco Noerl.

La gara femminile, invece, è stata di Charlotte Bankes, lanciata verso la sua seconda Coppa del Mondo consecutiva. Terzo e quarto posto per le statunitensi arrivate Lindsey Jacobellis e Faye Gulini, con la campionessa del mondo Eva Adamczykova quinta. Per quanto riguarda le nostra azzurra Francesca Gallina bisogna ricordare che si era fermata in qualificazione Sofia Belingheri, diciottesima.