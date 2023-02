LIVE – Sinner-Tsitsipas, ottavi di finale Atp Rotterdam 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Tsitsipas, incontro valevole per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). L’altoatesino è reduce dal settimo titolo della carriera in quel di Montpellier (Francia). Al primo turno ha lasciato per strada il secondo set contro Benjamin Bonzi, salvo poi dominare le operazioni nel terzo e decisivo parziale. Il greco, dal canto suo, all’esordio ha chiuso in due set contro l’ostico finlandese Emil Ruusuvuori. Il bilancio dei precedenti sorride al numero tre del mondo, che conduce per 5-1. I due si sono incontrati da pochissimo.

Erano gli ottavi di finale degli Australian Open, con Sinner che ha perso ma solamente dopo un’autentica battaglia durata cinque set. L’azzurro non partirà con i favori del pronostico ma potrà dimostrare ancora di più di esserci avvicinato al livello del forte avversario. Gli potrà dare una mano anche la superficie indoor, da sempre quella su cui si trova maggiormente a suo agio. In palio c’è un quarto di finale intrigante contro l’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale non prima delle ore 19:30, con Sinner e Tsitsipas pianificati come quinto match di giornata sul Centre Court.

