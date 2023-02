Juventus-Nantes, Calvo: “Nessun rischio sanzioni Uefa, non abbiamo paura”

“Paura di ripercussioni e sanzioni Uefa per quanto accade in Italia? Siamo in costante contatto con gli organismi Uefa, non abbiamo paura e siamo sereni. Non ci sono elementi che ci fanno preoccupare. Anche perché prima si deve chiudere tutto a livello nazionale ed è ben lontano dal chiudersi”. Lo ha detto il dirigente della Juventus, Francesco Calvo, a Sky Sport prima del match contro il Nantes: “Questa è una serata di grande calcio europeo. Ci fa piacere il supporto dei nostri tifosi perché danno energia alla squadra. Non abbiamo bisogno di ricompattarci, lo siamo già”.

Su Pogba e Allegri: “Pogba è stato un investimento di lungo periodo, noi lo aspettiamo presto e sarà un giocatore importante. Mister Allegri è un punto di forza e un punto fisso della Juventus”.