Atp Vienna 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 26 ottobre con Arnaldi e Sonego-Sinner

Il programma di giovedì 26 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Vienna 2023. Tanti azzurri in campo in questa giornata intensa con la bellezza di sei incontri del secondo turno. C’è Matteo Arnaldi contro Rublev in apertura sul Centrale, poi non prima delle ore 17.30 il derby tutto italiano tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton. Di seguito ecco la programmazione completa.

CENTER COURT

Ore 11:45 – Arnaldi vs (3) Rublev

Non prima delle 14:00 – (1) Medvedev vs Dimitrov

a seguire – (4) Tsitsipas vs (Q) Machac

Non prima delle 17:30 – (LL) Sonego vs (2) Sinner

a seguire – (7) Tiafoe vs (PR) Monfils

GLAUBANDICH COURT

Ore 13:00 – (WC) Gojo vs (6) Paul